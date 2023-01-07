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Культура

Праздничную афишу на 7 января опубликовали для жителей Псковской области

Праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Нового года и Рождества, пройдут в Псковской области 7 января.

1. Акция «Рождество — семейный праздник». Интерактивные творческие площадки для родителей с детьми в рождественской традиции.

Место и время проведения — 12:00, Поганкины палаты, Псков, улица Некрасова, 7.

2. «Цирковые выкрутасы». Интерактивная развлекательная программа с участием народного коллектива – студии циркового искусства «Псковский цирк».

Место и время проведения — 12:00, городской культурный центр, Псков, площадь Победы, 1.

3. «Святки» — культурно-образовательная интерактивная программа. Знакомство с традициями, живое фольклорное пение, народные игры.

Место и время проведения — 13:00, Поганкины палаты, Псков, улица Некрасова, 7.

4. «Кремлёвская ёлка» — культурно-образовательная интерактивная программа. Игра и мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира.

Место и время проведения — 13:00, Приказная палата, Псков, Кремль, 4.

5. «Сказка с оркестром» в Новый год. «Щелкунчик».

Детский концерт с песочной анимацией.

Место и время проведения — 14:00, Псковская областная филармония, Псков, улица Некрасова, 11.

6. Рождественский каток в «Луки Парк».

Дед Мороз и Снегурочка устроят новогоднее катание на катке с детьми и взрослыми, раздадут конфеты, сфотографируются и поздравят с Рождеством.

Место и время проведения — с 18:00 до 20:00, «Луки Парк», Великие Луки.

7. «Вертеп — рождественский спектакль» — культурно-образовательная интерактивная программа, которая познакомит с иконописной традицией и вертепным представлением под чудесное живое пение музейных актёров.

Место и время проведения — 19:00, Поганкины палаты, Псков, улица Некрасова, 7.

8. «Серёжа очень тупой». Спектакль.

Место и время проведения — 19:00, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина, Псков, улица Пушкина, 13.

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