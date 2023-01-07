Мороз до -26 градусов ожидается в Псковской области 7 января

11:54, 07 января 2023, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 7 января. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Будет дуть ветер переменных направлений, ночью слабый, днём со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Температура по области ночью от -21 до -16 градусов, местами до -26. Днём в регионе синоптики прогнозируют от -16 до -11 градусов.