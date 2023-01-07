Скончался актер из «Терминатора» Эрл Боэн

13:21, 07 января 2023, ПАИ

Американский актер Эрл Боэн, известный по роли доктора Питера Сильбермана в первых трех частях кинофраншизы «Терминатор», скончался на 82-м году жизни, сообщает портал TMZ со ссылкой на семью актера.

«Эрл Боэн, наиболее известный по своей повторяющейся роли во франшизе «Терминатор», скончался. Член его семьи рассказал TMZ, что актер-ветеран скончался в четверг на Гавайях, но не стал раскрывать причин его смерти», - говорится в сообщении портала, передает РИА Новости.

Эрл Боэн также снимался в фильмах «Битва за пределами звезд», «Мозги набекрень», «Чужая нация», «Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад» и «Чокнутый профессор 2: Семья Клампов».