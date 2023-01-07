Вышел новый выпуск «Михайловской пушкинианы»

13:46, 07 января 2023, ПАИ

Новый, 93 выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» доступен для свободного чтения и скачивания на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Книга размещена в разделе «Специалистам → Библиотека → Михайловская пушкиниана». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

Сборник называется «Музей. Реставратор. Реставрация». Его основу составляют отдельные материалы одноименной научной конференции памяти С.В. Ямщикова, которая состоялась в «Михайловском» в июле 2022 года и традиционно была приурочена ко дню памяти выдающегося художника-реставратора, историка искусства, публициста, много сил отдавшего делу сохранения псковских памятников.

Всего книга содержит 15 статей и заметок, подготовленных авторами из Москвы, Санкт-Петербурга, Пушкинских Гор, и будет интересна не только профессионалам-реставраторам, но и всем, кто неравнодушен к истории отечественной культуры и пушкинских мест России. Здесь можно найти новые сведения о жизни и творчестве архитекторов и реставраторов, в том числе — работавших на объектах в нашем регионе.

Значительный интерес не только для узких специалистов, но и для самого широкого круга читателей, представляют публикации, в которых даны исторические и художественные комментарии к отдельным предметам из фондов «Михайловского» и других музеев страны. Профессионалов, несомненно, привлекут статьи по вопросам теории и практики реставрации музейных предметов, хранения культурных ценностей, формирования и изучения музейных коллекций, реконструкции архитектурных объектов и исторических парков.

Новый сборник рекомендован читателям от 12 лет. Его «бумажный» тираж — 150 экземпляров. Свёрстана и отпечатана книга в типографии «Псковское возрождение».