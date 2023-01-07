Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Вышел новый выпуск «Михайловской пушкинианы»

Новый, 93 выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» доступен для свободного чтения и скачивания на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Книга размещена в разделе «Специалистам → Библиотека → Михайловская пушкиниана». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

На первой странице обложки нового издания — репродукция картины Л.Ф. Лагорио «На берегу пустынных волн…» (1880-е) из фондов «Михайловского». Фото: пресс-служба музея-заповедника

Сборник называется «Музей. Реставратор. Реставрация». Его основу составляют отдельные материалы одноименной научной конференции памяти С.В. Ямщикова, которая состоялась в «Михайловском» в июле 2022 года и традиционно была приурочена ко дню памяти выдающегося художника-реставратора, историка искусства, публициста, много сил отдавшего делу сохранения псковских памятников. 

Всего книга содержит 15 статей и заметок, подготовленных авторами из Москвы, Санкт-Петербурга, Пушкинских Гор, и будет интересна не только профессионалам-реставраторам, но и всем, кто неравнодушен к истории отечественной культуры и пушкинских мест России. Здесь можно найти новые сведения о жизни и творчестве архитекторов и реставраторов, в том числе — работавших на объектах в нашем регионе.

Значительный интерес не только для узких специалистов, но и для самого широкого круга читателей, представляют публикации, в которых даны исторические и художественные комментарии к отдельным предметам из фондов «Михайловского» и других музеев страны. Профессионалов, несомненно, привлекут статьи по вопросам теории и практики реставрации музейных предметов, хранения культурных ценностей, формирования и изучения музейных коллекций, реконструкции архитектурных объектов и исторических парков.

Новый сборник рекомендован читателям от 12 лет. Его «бумажный» тираж — 150 экземпляров. Свёрстана и отпечатана книга в типографии «Псковское возрождение».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 января 2023

Вышел новый выпуск «Михайловской пушкинианы»
07 января 2023

Праздничную афишу на 7 января опубликовали для жителей Псковской области
06 января 2023

Режиссёр Джеймс Кэмерон установил два новых рекорда
06 января 2023

Куда пойти в Псковской области 6 января
05 января 2023

Праздничную афишу на 5 января опубликовали для жителей Псковской области

04 января 2023

О выполненных проектах в сфере культуры рассказал псковский губернатор
04 января 2023

Участников рождественских прогулок познакомили с историей Пскова
04 января 2023

Новогодний бал пройдёт в Псковском кремле 5 января

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...