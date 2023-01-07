«Мудрости всем, веры и силы»: Борис Елкин поздравил псковичей с Рождеством

15:09, 07 января 2023, ПАИ

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил всех верующих псковичей с Рождеством Христовым. Поздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Со светлым Рождеством Христовым поздравляю всех верующих псковичей. Это один из великих, долгожданных и радостных праздников, с которым рождается надежда на обновление и лучшее будущее. В нашей жизни много трудностей и испытаний, поэтому особенно важно провести эту рождественскую ночь рядом с родными и близкими, помолиться о тех, кто сейчас далеко, но душой с нами!» — написал он.

Борис Елкин пожелал всем псковичам мудрости, веры и силы. «Мира и спокойствия в каждом доме! С Рождеством Христовым!» — заключил глава города Пскова.