Четыре фильма из Абхазии покажут на фестивале ​«Западные ворота – 2026» в Пскове

16:39, 18 июня 2026, ПАИ

Четыре фильма из Абхазии покажут на фестивале ​«Западные ворота – 2026» в Пскове, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Одна из программ фестиваля «Кино Абхазии» объединит фильмы разных жанров и поколений авторов. Герои этих картин ищут свое место в жизни, влюбляются, спорят с родителями, принимают непростые решения и сталкиваются с событиями, которые меняют их судьбу. От легкой и обаятельной истории о девушке, мечтающей стать актрисой, до драматических рассказов о войне и взрослении – программа показывает Абхазию во всем ее многообразии.

В программе фильмы: «Три свадьбы и один побег», «Спасибо деду за победу», «Меня зовут Махаз», «Я хочу тебе кое-что сказать».



Фото: ТКД



Фото: ТКД



Фото: ТКД



Фото: ТКД







Ранее сообщалось, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырех фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссеры, продюсеры, актеры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Беларуси, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает: международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.