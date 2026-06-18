В Пскове обновляют перила Ольгинского моста
Работы по обновлению перил Ольгинского моста начались в Пскове, сообщили ПАИ читатели.
Рабочие приступили к покраске перил моста со стороны Троицкого собора. Цвет всё тот же – серый.
На другой стороне Ольгинского моста работы пока не ведутся.
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