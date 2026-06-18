В Пскове обновляют перила Ольгинского моста

15:10, 18 июня 2026, ПАИ

Работы по обновлению перил Ольгинского моста начались в Пскове, сообщили ПАИ читатели.



Фото: читатели ПАИ



Фото: читатели ПАИ



Фото: читатели ПАИ





Рабочие приступили к покраске перил моста со стороны Троицкого собора. Цвет всё тот же – серый.

На другой стороне Ольгинского моста работы пока не ведутся.