Изменения правил семейной ипотеки анонсировал Минстрой

16:01, 18 июня 2026, ПАИ

Условия выдачи семейной ипотеки изменятся с 1 июля 2026 года. Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на форуме недвижимости «Движение» в Сочи, сообщает ТАСС.

По его словам, обновлённая программа будет направлена на стимулирование рождаемости. В течение последнего месяца Минстрой и финансовый блок Правительства РФ выработали согласованную позицию по новым правилам выдачи ипотечных кредитов. Банки уже начали подготовку к работе по обновлённой программе.

Никита Стасишин также призвал не доверять слухам о новой редакции семейной ипотеки, появляющимся в Telegram-каналах, и дождаться официального объявления условий. Конкретные параметры программы будут обнародованы после 1 июля.

Ранее сообщалось, что на фоне обсуждения новых параметров семейной ипотеки в соцсетях начали массово распространяться слухи о якобы уже утверждённых изменениях программы с ухудшением условий. Под видом риелторов и экспертов рынка недвижимости мошенники предлагают помощь в оформлении ипотеки на действующих условиях. Подробнее об этом читайте здесь.