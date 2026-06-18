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Предложение на крыше и свадьба на всю страну: история любви Анны Васильевой и Ильи Кузьмина

Жители Пскова Анна Васильева и Илья Кузьмин зарегистрируют брак на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», который пройдет в Москве 8 июля – в День семьи, любви и верности. Будущие супруги вместе уже два с половиной года. Они познакомились на дне рождения общей подруги, рассказывает историю молодожёнов «Псковская правда».

Анна Васильева и Илья Кузьмин. Фото предоставлено парой

Со временем общение переросло в отношения. Влюбленных объединяют не только чувства, но и общие интересы: волонтерство, автоспорт, путешествия и участие в фотосъемках.

Особенным стало и предложение руки и сердца. Илья устроил сюрприз на крыше дома, о котором Анна до последнего момента ничего не подозревала. «Я даже и не знала, что мне сделают предложение. Я полагала, что это будет коммерческая съемка, в которых я иногда участвую. Я и подумать не могла, что меня там ждет такой сюрприз», – рассказала она.

Подготовка к предложению заняла две недели. Жених организовал все вместе с близкой подругой Анны. Девушка ответила согласием. «Это было очень романтично», – отметила она.

О возможности принять участие во Всероссийском свадебном фестивале пара узнала неожиданно – будущим молодоженам позвонили из ЗАГСа и предложили представить Псковскую область на масштабном мероприятии.

В Москве Анна и Илья зарегистрируют брак вместе с 100 другими парами из разных регионов страны. «Мы представим Псков в национальных костюмах, которые для нас подготовят мастера, поучаствуем в различных активностях и, конечно же, станем мужем и женой», – рассказала Анна.

После свадьбы Анна и Илья мечтают о большой семье, троих детях и новых совместных путешествиях. По их словам, участие в фестивале станет одним из самых важных событий в истории их семьи.

В рамках фестиваля 8 июля пройдёт передача огня всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодожены получат частицу огня из Мурома – города, связанного с покровителями семьи и брака Петром и Февронией Муромскими.

Во второй день, 9 июля, для молодожёнов, их гостей и желающих присоединиться к празднику любви пройдут просветительские лекции, гастрономическая и музыкальная программа, а также экскурсии по выставкам национального центра «Россия» «Путешествие по России» и «Уроки географии».

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