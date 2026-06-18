Доля задержек сдачи жилья в России выросла до 58%

15:39, 18 июня 2026, ПАИ

Каждый второй дом в России в этом году сдают с опозданием. Доля жилья, вводимого с нарушением сроков, достигла 58 %, подсчитали в едином ресурсе застройщиков. Годом ранее был 41 %, пишет газета «Известия».

Причина – перепроизводство. На рынке сейчас на 15 % больше квартир, чем продаётся за год. Деньги у девелоперов заканчиваются, объекты стоят.

Хуже всего дела у застройщиков в регионах. В Ивановской области у «Славянского дома» задержки достигают 74 месяцев, в Петербурге у Seven Suns – почти 59, в Москве у «Кроста» – почти 20.

У федеральных гигантов тоже проблемы. У «А101» не в срок сдано 78 % жилья, у «Самолёта» – 76 %, у ПИК – 63 %.

Эксперты говорят о трёх причинах: нехватка рабочих рук, дорогие стройматериалы, недоступная ипотека. В некоторых регионах выдача жилищных кредитов упала в пять раз, отметил девелопер Илья Пискулин.

Банкротств застройщиков не будет – система эскроу не даст. Но объекты будут переходить к другим компаниям, отмечают эксперты.