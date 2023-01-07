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Пилот из Великих Лук участвует в фестивале воздухоплавателей под Санкт-Петербургом

Пилот из Великих Лук Владимир Богданов участвует в фестивале воздухоплавателей «Яблоки на снегу» под Санкт-Петербургом, сообщает газета «Наш путь» со ссылкой на пресс-центр воздухоплавателей.

На фото Жанны Крутовой: участники фестиваля в Ленинградской области перед сегодняшним полётом.

В фестивале примут участие семь пилотов из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Псковской области.

Псковскую область представляет титульный пилот аэростата «ЭЛВО-ЗЭТО», действующий вице-чемпион Псковской области по воздухоплавательному спорту Владимир Богданов.

Фестиваль «Яблоки на снегу» проходит в разных городах России и открывает лётный сезон нового года. Сегодня, 7 января, аэростаты стартуют не только под Санкт-Петербургом, но и в Московской области. Там заявлены 17 команд.

Напомним, что в Великих Луках фестиваль не состоится.

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