Актриса Алена Бабенко посмотрела «Зойкину квартиру» в Псковском театре

16:31, 07 января 2023, ПАИ

Актриса Алена Бабенко посмотрела «Зойкину квартиру» в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина. Об этом сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

«Накануне заслуженная артистка России, актриса театра и кино Алена Бабенко посетила спектакль нашего театра «Зойкина квартира», оставив слова благодарности и восхищения труппе и создателям», - отметили в сообщении.

Алена Бабенко - российская актриса театра, кино и телевидения, кинопродюсер, заслуженная артистка РФ. Она снималась в таких фильмах, как «Водитель для Веры», «Карнавальная ночь 2 или 50 лет спустя», «Каникулы строгого режима» и т.д.