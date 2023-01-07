«Обоз телег и котокоэффициент»: телеграм-каналы Псковской области в декабре 2022 года. Итоги года

19:04, 07 января 2023, ПАИ

2022 год стал для российского, а значит, и псковского телеграм-пространства временем крутых перемен и развития. Произошли не только качественные, но и структурные перемены, вызванные тектоническими политическими изменениями, с одной стороны, и переформатированием пространства социальных сетей — с другой. Речь, конечно, об СВО и последовавшими за её началом сломами в политике и экономике не только на локальном, региональном — на мировом уровне. И о запрете в России социальных сетей запрещённой Meta, вслед за которым последовало великое переселение народов в ВК и «Телеграм», пик которого пришёлся на весну 2022 года. Телеграм-пространство Псковской области стало уменьшенной моделью повсеместно происходящих в российском «Телеграме» процессов.

Трансформация пространства социальных сетей вызвала к жизни целый ряд новых телеграм-каналов, в первую очередь как коммуникационных площадок для политиков и органов власти, но не в последнюю как возможность высказывать своё мнение.

В Псковской области в одночасье появились каналы губернатора Михаила Ведерникова (по сей день лидирует по числу подписчиков), главы Пскова Бориса Елкина, практически всех глав муниципалитетов региона. Последние завели каналы, очевидно по просьбе «сверху»: это видно по тому, что некоторые муниципалы до сих пор «Телеграм» толком не освоили, то есть в региональном телеграм-пространстве появился целый пул персональных каналов политиков. Правда, пошли в «телегу» далеко не все. В частности, из лидеров отделений партий каналы есть у Александра Козловского, Льва Шлосберга, Петра Алексеенко. Остальные многочисленные представители политического бомонда региона «Телеграм» предпочли проигнорировать.

Ещё один новый, появившийся в 2022 году блок региональных телеграм-каналов — «телеги», либо напрямую представляющие органы региональной исполнительной власти, либо аффилированные с правительством Псковской области. В новичках 2022 года, например, телеграм-каналы комитетов по образованию, соцзащите, здравоохранению. Последний, к слову, наиболее активен и востребован. И немудрено: пандемия не ушла, вопросов к здраву всегда много, так что ещё одна площадка для общения с жителями региона комитету явно не помешала. Лидером пула властных каналов остаётся «Официальный телеграм Псковской области» — как по наращиванию числа подписчиков, так и по ИЦ.

Ещё один тренд 2022 года — перерождение — на фоне СВО и бегства за границу — нескольких псковских каналов в латвийские: «Псковская губерния», «Псковская реальность», канал «К8442» — наиболее показательные в этом ряду. Их редакционная политика по отношению к России предельно негативна.

Перечислять новые каналы, все тренды телеграм-пространства–2022 можно долго. Скажем только, что, «Телеграм» в минувшем году дал богатые и разнообразные всходы, палитра мнений стала богаче, но полутонов в ней стало меньше.

Стоит отметит, что те телеграм-каналы, которые работают давно и плотно, смогли в полной мере воспользоваться конъюнктурой и заметно усилить свои позиции. Рост числа подписчиков вдвое, а то и втрое и даже больше за год произошёл, например, у «Мы из Великих Лук», «Псковского агентства информации», «Псковской ленты новостей», «Псковской сводки. ПАИ», «Соседей60», «Великолукских новостей», каналов ПсковГУ и «Будка Барса».

Отметим, «Псковская сводка. ПАИ», пожалуй, самый успешный пример нишевого регионального телеграм-канала. Все конкуренты, работающие с ЧП-повесткой, далеко позади как по числу подписчиков, так и по ссылочной базе в других социальных сетях: «Сводка» прочно закрепилась в лидерах по оперативности и полноте контента, связанного с ДТП и чрезвычайными происшествиями.

Ещё один важный момент. В 2022 году государственный медиахолдинг фактически стал обладателем самой большой сетки официальных (в данном случае, читай, не анонимных) телеграм-каналов в Псковской области: «ПАИ», «Псковская сводка. ПАИ», «Псковская правда», «ПАИ. Спортинформ», «Комсомольская правда. Псков» и присоединившиеся в минувшем году к ним каналы «Первый Псковский» и «Luki-news». «Телеги» холдинга работают практически во всех основных нишевых сегментах.

Индекс цитируемости — индикатор востребованности телеграм-канала у коллег, в том числе федеральных, и его вовлечённости в глобальную повестку и дискуссии. За год лидерство по этому показателю сохранил канал «Псковское агентство информации», перед самым Новым годом преодолев барьер 250 единиц ИЦ. Стоит отметить, что в 2022 году произошло значительное изменение методики подсчёта индекса цитируемости и наращивать его стало заметно труднее. Эта работа требует методичности и высокого внимания или же генерации постоянного уникального контента, востребованного за пределами регионального телеграм-поля.

Если посмотреть приведённые выше данные, то хорошо заметно, что подавляющее большинство региональных телеграм-каналов не могут похвастаться высоким ИЦ. Даже те из них, что работают много и постоянно.

Удивительно, но ИЦ некоторых каналов ниже, чем, например, ИЦ телеграм-канала кота Владыки. То есть кот, пусть и такой уважаемый, работает круче, чем порой целые редакции.

Мы предлагаем ввести свой коэффициент измерения ИЦ — и со следующего месяца будем применять его. За основу возьмём ИЦ телеграм-канала кота Владыки: котокоэффициент. Например, сейчас он равен 3. То есть котокоэффициент, например, канала «Будка Барса» будет равен (9,3 разделить на 3) 3,1, а котокоэффициент «Нового правдоруба» (16,2 делим на 3) будет равен 5,4.

И ещё несколько слов в заключение. Мы ведём свои обзоры ТГ-каналов Псковской области уже почти два года и продолжим делать это и дальше. Напомним, мы не претендуем на полный анализ картины, не составляем рейтинг, а лишь фиксируем наиболее интересные, на наш взгляд, моменты. Хотим поблагодарить всех, кто имеет отношение к наполнению региональных телеграм-каналов. Нам интересно читать всех без исключения. В 2022 году «Телеграм» стал настоящим заповедником для дискуссий, обсуждений и самых разных мнений. Надеемся, что в 2023 году он таковым и останется.