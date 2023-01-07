Роспотребнадзор отрицает наличие в России штамма «кракен»

16:59, 07 января 2023, ПАИ

Субвариант омикрон-штамма коронавируса под названием «кракен» в России не выявили, сообщил Роспотребнадзор.

«Кракен» не выявлен», — говорится в заявлении, пишет агентство «Прайм».

Ранее в СМИ появились сообщения о стремительном распространении «кракена» по стране. Роспотребнадзор подчеркнул, что продолжает тщательно контролировать циркуляцию штаммов COVID-19, которая пока остается стабильной.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже указала высокую заразность нового варианта коронавируса. При этом пока нет данных о том, что заразившиеся переносят «кракен» тяжелее, чем другие штаммы.

В России большая часть заболеваний по-прежнему приходится на «омикрон».