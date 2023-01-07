Псковские спортсмены приняли участие в семинаре по карате в городе Орле

17:50, 07 января 2023, ПАИ

Семинар одного из лучших тренеров мира по карате WKF Hany Keshta проходил с 3 по 6 января в городе Орле, сообщается в группе «Спортивная Федерация Каратэ (WKF) города Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Главный тренер сборной команды Египта впервые приехал в Россию со своей тренировочной программой.

От Псковской области участие приняла команда спортивной Федерации карате WKF города Псков. Всего семинар собрал 140 участников из 19 регионов России.

«Фантастической энергией, мотивацией и атмосферой зарядился каждый спортсмен и тренер! Требовались огромная самоотдача и настрой на победу. Это был очень полезный семинар, а также ценный опыт», — отметили в сообщении.