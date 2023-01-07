Ребенку зажало голову на эскалаторе в Москве

18:22, 07 января 2023, ПАИ

Следственный комитет выясняет причины инцидента в Москве, где ребенку зажало голову на эскалаторе, сообщает корреспондент РИА Новости.

Следователи СК на транспорте выясняют обстоятельства травмирования ребенка на железнодорожной станции Савеловского направления «Окружная» в Москве, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Согласно информации железнодорожников, ребенок пострадал в новогодние каникулы из-за несоблюдения правил поведения на эскалаторе на станции Московского центрального диаметра «Окружная».

Как сообщают очевидцы, папа и сын стояли на эскалаторе, школьник положил голову на руку, лежащую на поручне, и в внезапно под навесную конструкцию затянуло руку, а потом и голову.

Сотрудники МЧС достали ребёнка из эскалатора и его срочно госпитализировали в реанимацию. В детской больнице ему диагностировали многооскольчатый перелом, вывих нижней челюсти, и множественные ушибы мягкой ткани головы и лица.

«Следователем совместно с криминалистами осуществлен выезд на место происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление причин и всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ребенок осмотрен и госпитализирован.

Следователи СК РФ на транспорте завели уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальная санкция по статье - лишение свободы на 10 лет.