В «Айсберге» состоялся матч Регионального чемпионата Ночной хоккейной лиги

20:06, 07 января 2023, ПАИ

6 января в спортивно-оздоровительном комплексе «Айсберг» состоялся матч Регионального чемпионата Ночной хоккейной лиги в дивизионе «Любитель 40+». За путёвку в Сочи в традиционном турнире Ночной хоккейной лиги Псковской области ведут борьбу 9 команд. Об этом сообщает Luki-News.



В отборочном турнире команда «Родина» Псковского района обыграла команду «Чайка» Великолукского района со счетом 4:3. Следующий матч пройдет в Ледовом Дворце в г. Псков 12 января.



Напомним, что финальный этап турнира - Фестиваль хоккея - состоится в мае 2023 года на федеральной территории «Сириус» (г. Сочи).