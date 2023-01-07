Рождественская елка прошла в школе Новосокольников

20:49, 07 января 2023, ПАИ

В средней школе города Новосокольники прошла Рождественская елка. Уже много лет ее организуют для детей настоятель Свято-Никольского храма отец Иоанн и средняя школа города. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».

Второклассники, которые в этом году были приглашены на ёлку, и гости праздника посмотрели театрализованное представление. Его подготовили ученики четвёртого класса.

По традиции были награждены победители Рождественской викторины, которая проводится в школе каждый год в канун светлого праздника Рождества Христова.

Продолжился праздник в спортивном зале около огромной нарядной ёлки. Вместе с детьми играли в игры и водили хороводы Красавица Зима, Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои.

В конце Рождественской ёлки все дети получили подарки.