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Общество

Представление в церковно-приходской школе прошло в Гдовском районе

Фото газеты «Гдовская заря»

Рождественское представление после службы в Петропавловском храме деревни Ветвеник Гдовского района прошло в церковно-приходской школе, сообщает газета «Гдовская заря».

«Это получилась своего рода генеральная репетиция перед большим рождественским фестивалем, который состоится 14 января на сцене Гдовского центра досуга и культуры. А потом в Ветвенике ждём всех на традиционный фейерверк с хороводами», — сказал настоятель храма отец Константин (Подкорытов).

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