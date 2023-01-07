Представление в церковно-приходской школе прошло в Гдовском районе

21:52, 07 января 2023, ПАИ

Рождественское представление после службы в Петропавловском храме деревни Ветвеник Гдовского района прошло в церковно-приходской школе, сообщает газета «Гдовская заря».

«Это получилась своего рода генеральная репетиция перед большим рождественским фестивалем, который состоится 14 января на сцене Гдовского центра досуга и культуры. А потом в Ветвенике ждём всех на традиционный фейерверк с хороводами», — сказал настоятель храма отец Константин (Подкорытов).