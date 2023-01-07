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Общество

Школьница помогает мобилизованным островичам

Фото со страницы Татьяны Голиковой

Жительница Острова Татьяна Голикова поделилась историей маленькой девочки Варвары, которая помогает мобилизованным островичам.

Мама Варвары Анастасия и ее тетя Наталья помогают на пункте сбора в Острове. Каждую отправку Варвара на свои, честно заработанные деньги покупала гостинцы для солдат, писала письма, снимала видео. Свои кровные средства школьница получается за оценки – похвала от дедушки за пятерки.

«И вот мои артиллеристы попросили своего военного Деда Мороза что бы он подарил Варваре планшет,  на который она так хотела накопить, а так же передал их письмо с фронта с благодарностями и поздравлениями», - сообщает Татьяна Голикова.

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