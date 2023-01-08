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Ради таймлапса пскович ночевал в палатке при -25 градусах

Ради таймлапса звёздного неба в полнолуние пскович Михаил Прохоренко ночевал в палатке при -25 градусах. Видео с зимним небосводом он выложил на своей странице «ВКонтакте».

Таймлапс — разновидность покадровой замедленной съёмки, когда интервалы между съёмкой кадров строго равны между собой и автоматически задаются при помощи таймера. Этот интервал может составлять несколько секунд, минут или часов, обеспечивая многократное ускорение видимого на экране движения. Раньше таймлапс называли цейтраферной съёмкой, она считалась очень сложной. Впервые её использовал французский режиссёр Мари-Жорж-Жан Мелье в 1897 году в фильме Carrefour De L'Opera.

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