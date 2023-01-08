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Общество

Фестиваль «На коне» с хоббихорсингом организовали в Псковской районе

Фото из группы клуба в соцсети «ВКонтакте»

Новогодний спортивный фестиваль «На коне», организованный на средства Фонда президентских грантов, прошёл в Псковском районе в 7 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Псковской областной общественной организации «Конно-спортивный клуб «Родина» Наталью Недоступову.

Мероприятие провели инструкторы конно-спортивного клуба «Родина», в числе активностей — соревнования по хоббихорсингу (имитация движений всадника с использованием игрушечной лошади), конкурс маскарадного костюма на лошадях.

«Состоялся новогодний фестиваль «На коне» в рамках президентского гранта, в него входят соревнования по хоббихорсингу. Этот вид спорта детям нравится. Также состоялся конкурс лучшего маскарадного костюма на живых лошадях. Провели [фестиваль] в двух местах — в посёлке Родина [Псковского района] и на территории конно-спортивного клуба «Родина». Всего порядка 50 человек участников, среди них — дети и взрослые», — сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что фестиваль организован на средства Фонда президентских грантов. Общий размер гранта составляет более 1,3 млн рублей.

«Состоялась конная игра «Стойло». Её суть в следующем: выстраиваются специальные отсеки из жердей, которые используются в конкуре для создания препятствий в конном спорте. Делают как бы загончики, и участники должны бежать в эти стойла: кто не добежал — выбывает, и один загон убирают. Игра длится до тех пор, пока один человек не остаётся в стойле», — уточнила организатор фестиваля.

Спортивно-оздоровительный марафон «На коне» является продолжением проектов «Развитие конного спорта и реабилитационной верховой езды в Псковской области», реализованных региональной федерацией конного спорта в 2019 и 2021 годах. Программа проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, состоит из занятий, направленных на улучшение здоровья и качества жизни, вовлечение детей, взрослых и подростков с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) в системные занятия иппотерапией, адаптивной верховой ездой и конным спортом.

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