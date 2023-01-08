Куда можно улететь прямым рейсом без визы, рассказали россиянам

11:17, 08 января 2023, ПАИ

В 2023 году можно улететь прямым рейсом из России в несколько десятков стран. Речь идёт о вылете не только из столицы, но и из российских регионов. РБК Life собрал все возможные направления для авиапутешествия в наступившем году, в которое можно отправиться или вообще без визы, или оформив её онлайн либо по приезде.

Как рассказали РБК Life в Ассоциации туристических операторов России (АТОР), в списке стран, куда сейчас можно улететь без пересадок, значатся 32 государства.

Из России прямые рейсы выполняются в Азербайджан, Армению, Алжир, Афганистан, Белоруссию, Бахрейн, Венесуэлу, Египет, Израиль, Индию, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Киргизию, Китай, Кубу, Лаос, Мальдивы, Монголию, ОАЭ, Оман, Сейшельские острова, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, Шри-Ланку, Эфиопию.

В пять государств из этого списка — Алжир, Афганистан, Ирак, Китай и Туркменистан — необходимо оформить визу.

Если говорить о тёплых направлениях, то этой зимой россияне могут выбрать для отдыха Египет, Израиль, Таиланд, Тунис, Индию (Гоа), Мальдивы, Сейшелы, ОАЭ и Кубу.

Например, в Индию виза оформляется онлайн, но процесс оформления непредсказуем, говорят в АТОР. Масштабный сбой был отмечен в начале декабря 2022 года, когда 79 россиян не смогли улететь из Казани чартерным рейсом в Гоа.

В Египет прямые рейсы есть из нескольких городов в зависимости от порта прибытия. В Каир напрямую добраться из Москвы в январские праздники обойдётся недёшево: например, улететь с багажом в Каир будет стоить более 27 тыс. рублей, в Шарм-эш-Шейх — немного дешевле, около 23 тыс. руб. за один билет на тех же условиях. В Хургаду добраться можно с багажом регулярным рейсом из Москвы за 33 тыс. руб. Прямой перелёт из Сочи в Хургаду значится в системе бронирования «Яндекс. Путешествия» авиакомпанией «Россия» за 60 тыс. руб. Гражданам России для посещения Египта необходима въездная виза, которую можно оформить в консульском отделе посольства Египта в Москве или по прибытии в международных аэропортах страны: в Хургаде она платная, в Шарм-эш-Шейхе ставится бесплатный штамп.

Прямые рейсы на Пхукет возобновились осенью 2022 года. Их выполняет авиакомпания «Аэрофлот». 30 октября стартовала ежедневная полётная программа из Москвы в Таиланд на самолёте Airbus A330-300. Билет в начале января обойдётся в колоссальные 163 тыс. руб. на человека в одну сторону с багажом.

С ноября 2022 года на Пхукет начала летать авиакомпания Pegas Fly, не только из Москвы, но и из российских регионов. Раз в неделю перевозчик выполняет рейсы на остров из Хабаровска, Иркутска, Красноярска и Новосибирска.

Также осенью возобновилось прямое авиасообщение между Иркутском и столицей Таиланда Бангкоком, рейсы выполняет компания S7, полёт занимает 6,5 часа и обойдётся в одну сторону в 100 тыс. руб. В соответствии с соглашением между Россией и Королевством Таиланд граждане нашей страны могут въезжать в Таиланд на срок до 30 дней без визы. С 1 октября 2022 года до 31 марта 2023 года для россиян срок безвизового пребывания в Таиланде увеличен до 45 дней.

С Таиландом граничит буддистский Лаос. Выхода к морю у страны нет, зато есть прямое авиасообщение с единственным российским городом. Без пересадок сюда могут долететь за семь часов жители Владивостока. Между Россией и Лаосом действует безвизовый режим на срок до 30 дней, но прямые рейсы в столицу государства Вьентьян выполняются исключительно из аэропорта столицы Приморья.

На Рождество улететь прямым рейсом из Москвы на Мальдивы можно из Шереметьево «Аэрофлотом» за 57 тыс. руб., а можно в тот же день из Внуково за 205 тыс. руб., если выбрать услуги перевозчика Azur Air. Россияне могут находиться на Мальдивах по заграничному паспорту без визы до 90 дней, если у них нет намерений работать или учиться в стране.

В Азербайджан билет из Москвы на одного человека без багажа в начале января обойдётся примерно в 20 тыс. руб. Виза не потребуется при наличии заграничного паспорта. Также туда летают напрямую самолёты из Астрахани, Грозного, Екатеринбурга, Казани, Минеральных Вод, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи, Сургута, Тюмени и Уфы.

В белорусскую столицу можно улететь из Москвы в новогодние каникулы как бюджетно «Победой» за 6 тыс. руб. без багажа, так и более дорогим рейсом «Аэрофлота», который обойдётся в 14 тыс. руб. Летает по маршруту Москва – Минск и белорусская «Белавиа», билет в одну сторону с багажом весом 23 кг и ручной кладью обойдётся в 9 300 руб. Виза россиянам не потребуется.

Без визы напрямую можно также улететь из Москвы и региональных аэропортов в Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.

В конце 2022 года активно обсуждались перспективы скорого открытия прямых рейсов в Мьянму из шести городов Сибири (Новосибирска, Барнаула, Кемерова, Иркутска, Читы и Улан-Удэ). Виза в Мьянму не нужна.

Кроме того, пояснили в АТОР, не исключено, что в 2023 году будет запущено прямое авиасообщение России с Индонезией, Намибией и Зимбабве. Во все эти страны россиянам виза не требуется.