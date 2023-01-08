Медоборудование на 400 млн рублей приобрели для псковских больниц в 2022 году

11:23, 08 января 2023, ПАИ

В 2022 году по нацпроекту «Здравоохранение» было закуплено медицинское оборудование на общую сумму почти 400 млн рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

В Островскую межрайонную больницу поставлен томограф, рентген-аппараты отправились в Псковскую поликлинику и Новоржевскую больницы, флюорограф — в Невельскую больницу, а рентген-диагностический комплекс — в Великолукский филиал областного онкодиспансера.

55 млн направлены по проекту «Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Также удалось привлечь и впервые трудоустроить 180 врачей и средних медицинских работников, из которых 40 % переехали из других регионов.

Проведён ремонт в шести медучреждениях: в Дедовичской больнице, псковских городской и детской поликлиниках, Великолукской больнице в деревне Золотково, стоматологических поликлиниках Пскова и Великих Лук.