Почти 50 тысяч полицейских обеспечивали безопасность верующих в Рождество

12:47, 08 января 2023, ПАИ

Охрану общественного порядка во время рождественского сочельника и праздничных богослужений в России обеспечивали более 49,7 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Также были задействованы сотрудники Росгвардии, представители частных охранных организаций, участники общественных организаций правоохранительной направленности.

Места проведения мероприятий предварительно обследовали сотрудники полиции. Представители Госавтоинспекции обеспечили организацию дорожного движения на территориях, прилегающих к храмам и монастырям.

В богослужениях, которые состоялись в Российской Федерации, приняли участие более 1,3 млн человек. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано.

«Сотрудники полиции продолжат нести службу в местах проведения праздничных мероприятий до их завершения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.