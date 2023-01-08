Автодорожную часть Крымского моста на день закроют на ремонт

13:13, 08 января 2023, ПАИ

10 января автодорожная часть Крымского моста будет полностью перекрыта в связи с ремонтно-восстановительными работами, сообщается в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.

«10 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», - говорится в сообщении.

В Минтрансе добавили, чтобы водители заранее планировали поездки и следили за поступающей информацией.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В связи с ЧП была создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

На данный момент железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, также было возобновлено движение по правой автомобильной части Крымского моста. Сейчас реконструируют левую автомобильную часть моста.