20 малышей родились в Пскове в первые дни года

14:50, 08 января 2023, ПАИ

20 малышей родились в Пскове в первые дни года, сообщает ГТРК «Псков» со ссылкой на Перинатальный центр. Из них большинство - девочки - 12 новорождённых.

До конца праздников здесь ожидают увеличение общего числа новорождённых в два раза. Работа, несмотря на праздники, здесь не прекращается ни на минуту. Первые дети родились сразу после боя курантов.

«Новогодняя ночь прошла в рабочем режиме. Были и операции. 1 января родились три ребёнка: две девочки и мальчик», - расссказала акушер-гинеколог Псковского перинатального центра Алина Дмитриева.