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Общество

20 малышей родились в Пскове в первые дни года

20 малышей родились в Пскове в первые дни года, сообщает ГТРК «Псков» со ссылкой на Перинатальный центр. Из них большинство - девочки - 12 новорождённых.

До конца праздников здесь ожидают увеличение общего числа новорождённых в два раза. Работа, несмотря на праздники, здесь не прекращается ни на минуту. Первые дети родились сразу после боя курантов.

«Новогодняя ночь прошла в рабочем режиме. Были и операции. 1 января родились три ребёнка: две девочки и мальчик», - расссказала акушер-гинеколог Псковского перинатального центра Алина Дмитриева.

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