Себежские Дед Мороз и Снегурочка отправились в заплыв на сапбордах

15:45, 08 января 2023, ПАИ

Себежские спортсмены во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой отправились в заплыв на сапбордах по реке Угоринка, сообщает газета «Призыв» со ссылкой на Центр спортивного туризма и путешествий.

«В октябре 2022 года проект центра получил поддержку организации «Росмолодежь». Он направлен на вовлечение детей и подростков в активную деятельность летом проведём: мастер-классы по сапбордингу, экскурсии на байдарках, походы на байдарках. А уже в конце декабря к нам приехали 11 сапбордов, и мы, конечно же, не смогли устоять: наша активная команда во главе с Дедом Морозом совершила заплыв по реке Угоринка», - рассказали участники Центра спортивного туризма.