ВС РФ отомстили за Макеевку, убиты 600 украинских военных

15:51, 08 января 2023, ПАИ

Объединенной группировкой российских войск уничтожено свыше 600 украинских военных в результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

«В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорск. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих», - заявил Конашенков.

По его словам, в одном общежитии Краматорска находились более 700 украинских военнослужащих, в другом - более 600.

Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели 89 российских военнослужащих в результате удара ВСУ шестью реактивными снарядами РСЗО HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке, два из них были сбиты средствами ПВО. Удар был нанесен в новогоднюю ночь.