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Происшествия

Во время пожара в псковском ресторане Münhell никто не пострадал

Во время пожара в псковском ресторане Münhell никто не пострадал, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Возгорание началось в 13:11 в подсобке, расположенной в мансарде ресторана по адресу Октябрьский проспект, 27 А. До приезда пожарных восемь сотрудников заведения эвакуировались самостоятельно и ждали расчётов на улице.

Пожар на площади 200 кв. метров удалось локализовать лишь через два часа, полностью огонь был потушен в 15:43. Пожару присвоен первый ранг.

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