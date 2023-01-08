Во время пожара в псковском ресторане Münhell никто не пострадал

16:31, 08 января 2023, ПАИ

Во время пожара в псковском ресторане Münhell никто не пострадал, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Возгорание началось в 13:11 в подсобке, расположенной в мансарде ресторана по адресу Октябрьский проспект, 27 А. До приезда пожарных восемь сотрудников заведения эвакуировались самостоятельно и ждали расчётов на улице.

Пожар на площади 200 кв. метров удалось локализовать лишь через два часа, полностью огонь был потушен в 15:43. Пожару присвоен первый ранг.