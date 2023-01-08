Дирижёр и виолончелистка покинули Губернаторский оркестр Псковской области

16:47, 08 января 2023, ПАИ

Один из дирижёров Вячеслав Рачеев и виолончелистка Светлана Белик покинули Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вилончелистка начала свою карьеру в оркестре 25 лет назад - в момент его основания - и теперь приняла решение уйти на отдых. Вячеслав Рачеев покидает коллектив в связи с переездом в Пермь. В родном городе ему предложили новую работу.