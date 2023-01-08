Умер бывший директор «Современника» Леонид Эрман

17:40, 08 января 2023, ПАИ

Заслуженный деятель искусств России Леонид Эрман умер в возрасте 96 лет, сообщает в воскресенье сайт МХТ им. Чехова. Об этом пишет ТАСС.

«Вечером 7 января не стало Леонида Иосифовича Эрмана, заслуженного деятеля искусств России, легендарного директора «Современника» и Московского Художественного театра. Ему было 96 лет, и вся его долгая, наполненная свершениями жизнь была без остатка посвящена театру», - отмечают коллеги.

Прощание с Эрманом состоится 10 января в 12:00 в ритуальном зале Московского областного научно-исследовательского клинического института по адресу: ул. Щепкина, дом 61/2, стр. 22.

Эрман участвовал в создании «Современника» в качестве заведующего постановочной частью, потом стал его финансовым директором. В 1976 году вслед за Олегом Ефремовым перешел в Художественный театр. В 1989 году по просьбе Галины Волчек он вернулся в «Современник», где прослужил еще почти четверть века. И снова был приглашен в Художественный театр - теперь уже Олегом Табаковым. С 2012 по 2018 год Леонид Эрман был помощником художественного руководителя МХТ им. Чехова.

«Леонид Иосифович был и навсегда останется для нас ориентиром, примером того, как надо жить и работать в театре, как надо делать театр. МХТ имени А. П. Чехова выражает соболезнования всем родным и близким Леонида Эрмана и кланяется его светлой памяти», - говорится в сообщении.