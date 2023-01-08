Турнир по баскетболу прошёл в Новосокольниках

19:05, 08 января 2023, ПАИ

Накануне Рождества в Новосокольниках прошёл традиционный рождественский турнир по баскетболу, сообщает ПАИ газета «Новосокольнический край».

Организатор турнира Виталий Глухов поделился, что в этом году в турнире приняли участие шесть команд: «Ангелочки», «ДЕДЫ», «Чупсики», «Легенды», «МАМА», «БОГАТЫРИ».

Игры проходили в двух группах в кругу, затем стыковые.

По результатам игр на первом месте оказалась команда «ДЕДЫ», второе место заняла «МАМА», третье место – «Чупсики», четвёртое – «Богатыри», пятое – «Легенды», и замыкающими стали «Ангелочки».

В конкурсе штрафных бросков лучшими стали Наталья Муравьева и Павел Гуков. Лучшие трёхочковые броски показали Анастасия Мыслина и Максим Евсеев.

«Спасибо всем! Родителям отдельная благодарность за поддержку!» — подчеркнул Виталий Глухов.