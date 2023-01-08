Любители танго из Острова встретились на танцполе в Пскове

19:24, 08 января 2023, ПАИ

Островичи – любители танго встретились на танцполе в Пскове, сообщает газета «Островские вести».

Коллектив «Данза» сплотила любовь к танго, участники вместе репетируют, отдыхают, посещают уроки мастеров и милонги в Пскове.

Вот и первую в Новом году милонгу — танго-вечеринку, на которой участники танцуют танго с разными партнёрами, островичи посетили почти в полном составе. И получили удовольствие от вечеринки и общения с друзьями по увлечению.

И это была не единственная встреча в наступившем году. На одной из встреч присутствовал бывший руководитель коллектива Олег Юматов, разговор с которым, его советы дали участникам новый импульс к изучению секретов танго. Участникам коллектива было приятно порадовать учителя своими успехами, ведь танго живёт.

По мнению самих участников, танго — это способ общения и самовыражения. Танец дарит ощущения, которые невозможно передать.