Губернаторская ёлка прошла для детей участников СВО
Комитет семей воинов Отечества Псковской области благодарит Михаила Ведерникова за проведение Губернаторской ёлки для детей участников специальной военной операции.
«Очень важно сейчас поддержать не только бойцов, но и их семьи», - сообщается в telegram-канале комитета.
В данный момент совместно с региональными властями, общественными организациями и просто активными гражданами нашей области продолжим теперь уже в статусе Регионального Комитета Семей Воинов Отечества работу во благо семей мобилизованных, военнослужащих.
Отметим, что работа уже ведётся, помощь будет оказана как психологическая, так и юридическая.
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