Губернаторская ёлка прошла для детей участников СВО

21:09, 08 января 2023, ПАИ

Комитет семей воинов Отечества Псковской области благодарит Михаила Ведерникова за проведение Губернаторской ёлки для детей участников специальной военной операции.

«Очень важно сейчас поддержать не только бойцов, но и их семьи», - сообщается в telegram-канале комитета.

В данный момент совместно с региональными властями, общественными организациями и просто активными гражданами нашей области продолжим теперь уже в статусе Регионального Комитета Семей Воинов Отечества работу во благо семей мобилизованных, военнослужащих.

Отметим, что работа уже ведётся, помощь будет оказана как психологическая, так и юридическая.