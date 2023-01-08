Шоу ростовых кукол прошло в Великих Луках

21:34, 08 января 2023, ПАИ

В Великих Луках сегодня состоялось масштабное шоу ростовых кукол, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

С детьми играли самые популярные мульти-герои: Мишки Тедди, уточка Лалафанфан, снеговик Олаф, Хаги Ваги и Кисси Мисси.

Они устроили танцевальные конкурсы и провели развлекательные игры. Завершилось мероприятие дискотекой.

«Судя по отзывам, ребятам и их родителям очень понравилось», - сообщает корреспондент районной газеты.