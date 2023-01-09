Хлеб и молоко вошли в топ продаж несетевых магазинов

22:55, 08 января 2023, ПАИ

Хлеб и молоко вошли в топ продаж продуктов в магазинах несетевой розницы России, но, помимо этих достаточно привычных товаров, в списке самых востребованных оказались также и энергетики, свидетельствуют данные исследования компании «Эвотор».

«В зависимости от сезона спрос довольно сильно меняется, но хлеб по-прежнему всему голова, прочно удерживает лидерство на протяжении всего года. Нарезной и пшеничный батоны и дарницкий хлеб пользуются наибольшей популярностью в стране», — говорится в материалах.

Молоко — на втором месте, но в отдельные периоды — с января по март и с сентября по ноябрь. «Весной и летом его потребление снижается, но оно всё равно остаётся в топе категорий на пятом-шестом местах. Самое востребованное — обычное молоко с жирностью 3,2 %», — сообщают эксперты.

В топе продаж, по данным «Эвотора», круглогодично присутствуют лимонады и газированные напитки: например, в апреле они заняли второе место по продажам, а в другие месяцы — третье или четвёртое. Пиво удерживает третье место зимой и осенью, но весной и летом в тройку лидеров не входит, несмотря на сезонный спрос в этот период. Самое популярное — светлое, крепостью 4 и 4,5 %.

Мороженое с мая по август захватывает второе место среди покупок, чаще всего вафельный стаканчик, более того, отмечают эксперты, это лакомство остаётся востребованным и в холодные сезоны, кроме декабря. А бутилированная вода присутствует в топовых категориях только с мая по август, занимая летом третью позицию.

В прошлом году в топе категорий оказались энергетические напитки, которые в разные месяцы занимали с пятого по седьмое место. Чипсы больше популярны в холодные сезоны, поднимаясь в этот период по продажам сразу на пятый уровень, а в тёплые — занимая с седьмой по девятую позиции. Популярные вкусы — «краб», «сметана и зелень», а также «зелёный лук».

В десятке популярных товаров есть и колбасы: спрос на них практически стабилен и не зависит от сезона, места в рейтинге — с шестого по восьмое, а самые востребованные — краковская и докторская. В декабре перед Новым годом закономерно «выстреливают» яйца и майонез. Растворимый кофе попадает в популярные категории зимой и осенью и уходит из топа с мая по август.