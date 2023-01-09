Степанов день наступил по народному календарю

07:10, 09 января 2023, ПАИ

Степанов день наступил по народному календарю. Он получил своё название в честь святого Стефана — первого христианского мученика, который происходил из еврейской диаспоры, его осудили на смертную казнь за христианскую проповедь в Иерусалиме. Об этом пишет портал calend.ru.

В этот день девушки «хоронили» свои печали. Для этого в определенном месте устанавливали «чашу пагубную», и девушки, подходя по очереди, сливали в нее воду из принесенных с собой сосудов — как если бы смывали тоску с сердца.

Также продолжались Святки — время веселья и шумных игр. Молодые люди ходили по домам, поздравляли всех с праздниками и пели песни, желая односельчанам щедрого года и хорошего урожая.

Угощались в этот день «колядками» — маленькими пирожками из пресного теста с разными начинками, а также медовыми пряниками. Обязательным атрибутом праздника были фигурки из теста в виде коров, овец и пастухов. Ими украшали стол и дарили их родным.

В народе говорили: «Пришел Степан — на нем красный жупан». Это означало, что стоило ждать морозов. А вот если на Степанов день шёл снег — это предвещало ненастье и мокрую погоду.