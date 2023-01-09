На Северо-Западе России ожидается потепление

07:25, 09 января 2023, ПАИ

Влияние мощного атлантического циклона скажется на погоде Северо-Запада РФ, поэтому облачность уплотнится и пойдет снег. Об этом сообщается на сайте метеоцентра «Фобос».

Температуры на севере и востоке региона повысятся до -2…-7 градусов, а на юго-западе – до -3…+2 градусов.

В Санкт-Петербурге, начиная со вторника, пойдёт снег, в конце недели возможно с дождём. Дневная температура в начале периода составит от -6 до -9 градусов, а затем потеплеет до -1…+2 градусов.