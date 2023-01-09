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Общество

Россиянам начнут выдавать новые водительские права

Новые правила оформления водительского удостоверения вступают в силу с 1 марта. Также обновляются требования к сдаче экзаменов на права — в частности, предоставлять бумажную медсправку больше не нужно, об этом сообщил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Водителям, которые оформили права до внесения изменений, не придется в срочном порядке получать новый документ, ведь к сроку действия старого удостоверения было добавлено три дополнительных года. ГИБДД не будет требовать получения прав нового образца, уверил эксперт.

С 1 марта 2023 года вводится новый список документов для ГИБДД при сдаче экзаменов. Теперь не надо предоставлять медицинские заключения о наличии или отсутствии у кандидатов медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Сотрудники ГИБДД сами запросят эту информацию в электронном виде у Минздрава России. Однако пройти врачей все же необходимо, пишет агентство «Прайм».

Также до 1 марта на обратную сторону прав наносится штрихкод. При его введении предполагалось, что инспекторы будут считывать с него информацию. Однако, по словам юриста, он фактически не используется на практике, поэтому решено его убрать.

Кроме этого, до весны обсуждается возможность введения электронных прав. Если правило будет принято, водителям достаточно будет иметь с собой QR-код вместо ламинированного документа. «На данный момент его уже можно оформить, но действующее законодательство не исключает обязанности иметь удостоверение в классическом виде при вождении автомобиля», — объяснил юрист.

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