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Общество

Назван налог, который части россиян придется уплатить по итогам года

Несмотря на то что решение взимать налог на доходы физлиц с процентов по вкладам было принято правительством в 2020 году, первая уплата будет происходить по итогам 2023 года. Об этом рассказал доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

«По данному правилу проценты, полученные по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, должны облагаться НДФЛ по ставке 13 %. При этом в составе таких доходов не учитывались проценты, если ставка по вкладу в течение всего календарного года не превысила 1 % годовых, а также по счетам эскроу», — отметил собеседник агентства «Прайм».

Это означает, что НДФЛ должна была облагаться не вся полученная сумма процентов, а за вычетом необлагаемого минимума, который определялся как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января текущего года (на начало 2023 года это 7,5 % годовых).

«Начиная с 1 января 2023 года порядок налогообложения НДФЛ по вкладам в банках скорректирован. За календарный год процентные доходы по вкладам в банках, находящихся в РФ, уменьшаются на сумму процентов, определенную путем умножения 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших на 1-е число каждого месяца в течение года», — рассказал экономист.

По общему порядку обязанность уплатить НДФЛ с процентов по вкладам появится с доходов по итогам 2023 года. При этом налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании 2023 года на основе полученных от банков сведений и направит физическому лицу уведомление по уплате НДФЛ в срок до 1 декабря 2024 года, резюмировал Равиль Ахмадеев.

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