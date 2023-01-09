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Общество

Более 12 тысяч тонн гумпомощи собрали для жителей новых регионов в 2022 году

Свыше 12,5 тысячи тонн гуманитарной помощи собрали общественные организации для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также военнослужащих и их семей в 2022 году. Такие данные предоставили «Известиям» в Народном фронте и движении «Мы вместе».

«К настоящему моменту гуманитарная миссия Народного фронта поставила людям новых территорий более 9,1 тысячи тонн самых различных вещей — чаще всего это продуктовые наборы, медикаменты, стройматериалы. Спасибо огромное всем жителям России, которые помогали нам. Например, вместе с железнодорожниками и регионами нам удалось снарядить «Поезд помощи Донбассу», целых 68 вагонов», — рассказал глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

За год движению удалось передать около 925 тысяч предметов для военнослужащих, включая берцы и аккумуляторы. Также помощь активно оказывало движение «Мы вместе», которое зародилось еще в период пандемии коронавируса. По информации организации, общее количество собранной гуманитарной помощи в 2022 году составило около 3,5 тысячи тонн.

Согласно подсчетам общественников, лидерами по сбору в 2022 году стали Москва и Екатеринбург.

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