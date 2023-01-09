Два пожара произошло в Псковской области из-за неосторожности при эксплуатации печи

09:51, 09 января 2023, ПАИ

Два пожара из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи произошло в Псковской области 8 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 8 января в 8:14 в гдовской деревне Подолешье загорелся легковой автомобиль Volkswagen Polo 2018 года выпуска. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание в салоне автомобиля.

В 13:11 произошел пожар в Пскове в здании ресторана Munhell на Октябрьском проспекте, 27а. Огнем повреждена кровля, мансарда закопчена по всей площади. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи-мангала.

В тот же день в 22:35 в Великих Луках в переулке Лунный сгорела хозяйственная постройка. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Ещё один пожар произошёл 9 января в 3:30 в деревне Ждани Струго-Красненского района. В результате на улице Первомайской сгорел жилой дом. Предварительная причина пожара – неисправность электросети.