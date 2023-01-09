Россельхознадзор проверил молоко и сосиски в Псковской области

10:11, 09 января 2023, ПАИ

244 пробы пищевой продукции и кормов взял Россельхознадзор в Псковской области за 2022 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

По результатам лабораторных испытаний было установлено, что девять проб не соответствовали установленным требованиям. Так, в шести пробах молока и молочной продукции специалисты выявили отклонения от нормы по показателям жирнокислотного состава, в том числе нарушение массовой доли влаги и белка. В трех пробах мясной продукции - колбаса «Докторская», сосиски «Молочные», мясной продукт «Колбасное изделие вареное. Сосиски молочные» - установлено несоответствие по показателю КМАФАнМ и по гистологической идентификации состава, а также обнаружены остатки лекарственных средств: сульфаметоксипиридазина и сульфаметазина.

По фактам выявленных нарушений управление Россельхознадзора возбудило дела в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот данной продукции, вынесено семь предостережений о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства РФ.