Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 230 мигрантов выдворили псковские приставы за год

Более 230 нелегальных мигрантов отправили из Псковской области на родину в 2022 году судебные приставы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

«Поводом для принятия судебным органом такого решения в основном становится нарушение сроков пребывания на территории страны либо нарушение правил трудовой деятельности. До проведения процедуры выдворения нелегалы находятся в специализированном учреждении для временного содержания», — говорится в сообщении. 

Из Псковской области было выдворено 232 иностранных гражданина. Только в декабре данной процедуре подверглись 17 мигрантов, среди которых граждане Кубы, Вьетнама, Марокко, Ирана, Египта и других африканских стран. В пункт временного содержания иностранцев отправились 132 мигранта.

Всех граждан сотрудники силового блока службы доставили до пункта пропуска через государственную границу через международный аэропорт Пулково Санкт-Петербурга. «Въезд в Россию для выдворенцев теперь будет закрыт на 5 лет», — подытожили в ведомстве. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 января 2023

Священник из Плюссы дал наставления бойцам СВО
09 января 2023

ПАИ вышло в лидеры по количеству цитат среди псковских СМИ
09 января 2023

В Пскове начали подготовку к крещенским купаниям
09 января 2023

Главная новогодняя ель простоит в Пскове дольше обычного
09 января 2023

В Великих Луках отметят 80-ю годовщину освобождения от фашистов
09 января 2023

Псковскую новогоднюю ярмарку планируют расширить
09 января 2023

В Пскове ушла из жизни заслуженный учитель РФ Надежда Петрова
09 января 2023

Более 400 россиян госпитализировали с COVID-19 за сутки


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...