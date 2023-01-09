Более 230 мигрантов выдворили псковские приставы за год

10:27, 09 января 2023, ПАИ

Более 230 нелегальных мигрантов отправили из Псковской области на родину в 2022 году судебные приставы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

«Поводом для принятия судебным органом такого решения в основном становится нарушение сроков пребывания на территории страны либо нарушение правил трудовой деятельности. До проведения процедуры выдворения нелегалы находятся в специализированном учреждении для временного содержания», — говорится в сообщении.

Из Псковской области было выдворено 232 иностранных гражданина. Только в декабре данной процедуре подверглись 17 мигрантов, среди которых граждане Кубы, Вьетнама, Марокко, Ирана, Египта и других африканских стран. В пункт временного содержания иностранцев отправились 132 мигранта.

Всех граждан сотрудники силового блока службы доставили до пункта пропуска через государственную границу через международный аэропорт Пулково Санкт-Петербурга. «Въезд в Россию для выдворенцев теперь будет закрыт на 5 лет», — подытожили в ведомстве.