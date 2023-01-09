Володин сообщил, что почти 76% иностранных компаний остались в России

10:10, 09 января 2023, ПАИ

Бизнес в РФ должен быть национально ориентированным, чтобы заработанные средства использовались для развития страны. Вопросы обеспечения работы такого бизнеса находятся в приоритете у Госдумы, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для ее развития. <…> Многое предстоит еще сделать. Это приоритет Государственной думы», - отметил Володин.

Он напомнил, что в 2022 году уже был принят закон о запрете выдачи лицензий на разработку недр, месторождений нефти и газа иностранным компаниям. Теперь они обязаны создать юридические лица в РФ. Кроме того, иностранное участие также законодательно запрещено в концессиях, связанных с транспортной инфраструктурой и перевозками. Депутаты также приняли в первом чтении законопроект, не дающий офшорным компаниям быть концессионерами в сфере ЖКХ, напомнил Володин.

«75,9% иностранных компаний остались в России. Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки», - подчеркнул Володин.

По его словам, отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши и наращивают объемы производства. Так, отметил Володин, «большой рост показало производство одежды» - он составил 42%. Кроме того, подчеркнул спикер Госдумы, на 15% увеличился выпуск лекарств.