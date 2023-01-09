Путин внес в Госдуму проект о выходе России из конвенции о коррупции

11:14, 09 января 2023, ПАИ

Законопроект, предусматривающий денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, внес в Госдуму президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ доступен в думской электронной базе.

«Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года», - указывается в тексте документа, передает РИА Новости.

Ранее, в конце декабря 2022 года, председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кабмин одобряет предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.