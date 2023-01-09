Итоги работы псковской скорой помощи в новогодние праздники обсуждают в ПАИ

15:05, 09 января 2023, ПАИ

Итоги работы Псковской станции скорой медицинской помощи в новогодние праздники обсуждают в медиацентре Псковского агентства информации 9 января.

Статистика вызовов в новогодние каникулы, проблемы, с которыми обращались псковичи к медикам, работа скорой помощи в районах, модернизация станции в 2022 году и планы на 2023-й. На эти и другие вопросы ответит главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.