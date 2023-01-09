Пскович похитил продукты из магазина на улице Труда
Росгвардейцы задержали 21-летнего псковича, который похитил продукты из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
8 января экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте, магазине на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали молодого человека.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.
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