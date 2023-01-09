Почти 1500 нарушений ПДД выявили в Псковской области за неделю

11:25, 09 января 2023, ПАИ

Псковские сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1498 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения с 1 по 8 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Полицейские выявили 57 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в нетрезвом виде задержали девять автомобилистов.

За данный период на территории области зарегистрировали 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли три человека, еще 27 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге», - обратились к псковичам сотрудники Госавтоинспекции.